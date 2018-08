Unfall: Auf der A7 ins Stauende gerast

Langenau (sz) - Auf der A7 bei Langenau ist am Sonntag eine Frau verletzt worden, nachdem ein Fahrer das Stauende gerammt hatte.

Die 55-Jährige saß laut Polizei in einem Auto, das kurz vor Mitternacht an einen Stau heranfuhr. Der hatte sich auf der A7 in Richtung Kempten gebildet. Kaum hatte der BMW gehalten, kam von hinten ein Mitsubishi. Dessen Fahrer hatte nicht aufgepasst. Er rammte den BMW und streifte zwei weitere Autos.

Der BMW wurde gegen die Leitplanke geschleudert. Deshalb erlitt die Beifahrerin die leichten Verletzungen. Die Schäden an den vier Autos und der Leitplanke schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen den 77-Jährigen, der den Mitsubushi fuhr. Ihn erwartet eine Strafanzeige.