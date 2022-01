Abgeschleppt werden mussten zwei Autos, die am Montagnachmittag an der Einmündung der Liebfrauenstraße in die Waldseer Straße zusammengestoßen sind. Die steilt die Polizei Weingarten mit.

Ein 73 Jahre alter Hyundai-Lenker übersah demnach das Rotlicht der Ampel und stieß im Einmündungsbereich wuchtig mit dem Opel einer 20-Jährigen zusammen, die in Richtung Baienfurt unterwegs war. Der Schaden, der insgesamt bei dem Unfall entstanden ist, wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.