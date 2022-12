Unentschieden im TSG-Duell

Im letzten Spiel des Jahres 2022 trennten sich die TSG Tübingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:1. Nico Zahner glich in der 87. Minute den Treffer von Noah Dörre aus und sicherte der Elf von Patrick Faber und Marc Ruppert einen Punkt.

19 Spieltage sind in der Verbandsliga-Württemberg in dieser Saison gespielt. Die TSG blickt auf eine lange, anstrengende Zeit zurück. Zum Abschluss wollte das Team von Patrick Faber und Marc Ruppert in der Universitätsstadt Tübingen den positiven Trend fortsetzen. Die Partie begann sehr verhalten. Beide Mannschaften standen in der Defensive sicher, ließen nichts anbrennen. Wenn etwas auf das Tor von Lukas Weber und Joshua Barth kam, dann konnten die beiden Schlussmänner dies entschärfen. Hin und wieder konnten sich beide Teams durch die Defensivreihen spielen, ein Treffer fiel aber nicht. Beim Stande von 0:0 bat Schiedsrichter David Kaiser die Spieler zur Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang nahm die Partie dann Fahrt auf. Die Gastgeber wollten das letzte Spiel zu ihren Gunsten drehen. In der 63. Minute dann die Führung für die Tübinger. Noah Dörre erzielte mit seinem zweiten Treffer in dieser Saison die 1:0-Führung für die Mannen vom Neckar. Patrick Faber reagierte umgehend. Daniel Rembold kam für Julian Köhnlein in die Partie, um frischen Wind in das Offensivspiel zu bringen. Die TSG drängte auf den Ausgleich – und wurde kurz vor dem Ende belohnt. In der 87. Minute erzielte Nico Zahner den hochverdienten Treffer zum 1:1. In der Schlussphase wollte die TSG den Sieg, dieser gelang aber nicht. Es blieb am Ende beim 1:1-Unentschieden. Mit diesem Punkt verabschiedete sich die TSG in die Winterpause. Am 4. März 2023 geht es für die Mannen vom Sauerbach im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer TSV Essingen weiter.