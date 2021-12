Unbekannter zersticht Reifen und zerkratzt Auto

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 23 Uhr in der Kreuzbühlgasse die Reifen an der linken Fahrzeugseite eines Autos zerstochen und dessen Fahrzeughaube zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 3500 Euro beziffert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Das Fahrzeug war auf einem Kiesparkplatz abgestellt. Eine Zeugin beobachtete zum Tatzeitpunkt einen Mann mit Messer in der Hand im Alter von etwa 25 Jahren mit hagerer, großer Statur. Er trug einen Bart und eine grüne Kapuzenjacke.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 entgegen.