Lindau (lz) - In der Zeit vom 15. bis zum 17. September, also vom vergangenen Freitag bis Montag, wurde ein in der Wackerstraße geparktes Auto beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzte den Lack am Schweller und zerstach einen Reifen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 350 Euro.