Unbekannter zerkratzt Auto

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in der Adelheidstraße in Friedrichshafen das Auto eines 42-Jährigen zerkratzt. Als der Autobesitzer gegen 3 Uhr zu seinem BMW zurückkehrte, entdeckte er, dass der orangefarbene Lack an der Heckklappe zerkratzt und ein Reifen zerstochen war, teilt die Polizei mit. Zeugen der Sachbeschädigung im Bereich der dortigen Cocktail-Lounge werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 in Verbindung zu setzen.