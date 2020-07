Unbekannter will Auto knacken

Vogt (sz) - Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 10.45 Uhr während eines Gottesdienstes in Vogt versucht, ein Auto aufzubrechen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, war das Auto in der Bergstraße abgestellt. Als an dem Fahrzeug der Alarm auslöste, flüchtete der Unbekannte. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Angaben zum Unbekannten machen können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wangen unter der 07522/9840 aufzunehmen.