Unbekannter verursacht Schaden und macht sich davon

Nach einem Parkplatz-Rempler davongemacht hat sich am Samstag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker. Der Verursacher fuhr laut Polizeibericht am Samstag in der Zeit zwischen 12.45 und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz der Degerseestube in Degersee bei Tettnang gegen einen dort geparkten grauen Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, heißt es weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.