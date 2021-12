Unbekannter touchiert Twingo in der Olgastraße von Friedrichshafen

Zeugen sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht zum Montag in der Olgastraße ereignet hat.

Ein Fahrzeugfahrer touchierte, vermutlich beim Wenden, einen geparkten Renault Twingo und streifte dessen Spiegel und Fahrzeugseite, so die Polizei in ihrem Bericht. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, um den sich der Verursacher nicht kümmerte und stattdessen davonfuhr, so die Polizei.