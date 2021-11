Unbekannter touchiert Leitplanke

Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der K 7948 zwischen Weingarten und Schlier hinterlassen. Der Unbekannte prallte nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag in die Leitplanke im Bereich Lauratal und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 /803 66 66 an das Polizeirevier Weingarten zu wenden.