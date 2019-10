Von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bisher unbekannter Täter in Fridingen an der Donau mehrere Motorsägen im Gesamtwert von circa 10 000 Euro aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen im Bereich Ziegelhütte entwendet. Hinweise an den Polizeiposten Mühlheim unter Telefon 07463 9961-0.