Unbekannter sucht nach Unfall auf Apothekenparkplatz das Weite

Altshausen (sz) - Nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße in Altshausen am Dienstag hat der Verursacher das Weite gesucht.

Der flüchtige Fahrer beschädigte zwischen 8.30 und 18.30 Uhr den auf dem Parkplatz bei einer Apotheke stehenden Ford, heißt es im Polizeibericht. Er verursachte einen Schaden im Frontbereich des Wagens, der auf etwa 3000 Euro geschätzt wird. Es ist davon auszugehen, dass der Verursacher die Kollision bemerkt hat.