Unbekannter stiehlt Reifen auf Stahlfelgen von Betriebsgelände

Zwei Reifen auf Stahlfelgen hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr vom Gelände eines Betriebs in der Schussentalstraße in baienfurt gestohlen.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit dem Fahrer eines roten VW T4, der im fraglichen Zeitraum auf dem Gelände beobachtet wurde, heißt es in dem Polizeibericht. Der Mann trug demnach eine blaue Jacke und blaue Jeans. Auffällig waren die goldenen Schneidezähne der Person.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 entgegen.