Ein Unbekannter hat am Freitag, 14. September, oder Samstag, 15. September, einen Opferstock aus der Martinskirche gestohlen. Der Unbekannte hebelte den Opferstock mit Gewalt von der Wand und nahm ihn mit, so die Polizei. In dem Behälter befand sich nur wenig Bargeld. Am Freitagnachmittag war der Opferstock noch unbeschädigt. Am frühen Samstagabend fehlte er dann. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Ein Tatverdacht besteht nicht.