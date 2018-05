Unbekannter stiehlt Maschinen

Ein unbekannter Täter hat aus einer Lagerhalle im Pfullendorfer Ortsteil Schwäblishausen mehrere hochwertige Maschinen und Geräte gestohlen, darunter zwei Motorsägen und diverse Messgeräte.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Straße „Sedel“. Aufgrund der Menge an entwendeten Gerätschaften sei anzunehmen, dass der Täter mit einem Fahrzeug dort gewesen sein muss. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 entgegen.