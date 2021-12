Aus der Eingangstür eines Gebäudes neben der Realschule in der Wilhelmstraße hat ein Dieb in den vergangenen Tagen ein Fensterglas gestohlen. LNach Polizeiangaben entstand der Schule dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt, Hinweise zur Sache können unter Telefon 0751/8033333 gegeben werden.