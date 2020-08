Unbekannter steigt in Wohnhaus ein

In ein Wohnhaus in der Egelseestraße in Hochberg ist im Zeitraum von Mittwochabend bis Sonntagabend ein Einbrecher eingestiegen. Indem er mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstüre einwarf, verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Gebäude, das aktuell renoviert wird. Er durchsuchte mehrere Kartons im Haus und verließ dieses im Anschluss über den Hintereingang. Ob er etwas entwendet hat, klärt derzeit das Polizeirevier Bad Saulgau. Wer verdähtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sie unter Telefonnummer 07581/ 48 20 zu melden.