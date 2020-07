Unbekannter setzt Carport in Brand

Sigmaringen (sz) - Ein Unbekannter hat am Montagmorgen am Bahnhof Hanfertal versucht, ein Carport anzuzünden. Der Täter entzündete mit einem brennenden und mit einem Lappen umwickelten Holzstock einen im Carport befindlichen Holzstapel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Glücklicherweise bemerkte der Besitzer des angrenzenden Wohnhauses den Rauch und löschte den Holzstapel mit einer Gießkanne. Insgesamt entstand durch den Brand ein Schaden von etwa 1000 Euro.