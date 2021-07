Unbekannter schlägt Mann bei Gartenfest nieder

Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr hat ein bislang Unbekannter einen 28-Jährigen niedergeschlagen, der zusammen mit mehreren anderen Personen auf einer Gartenparzelle im Langertweg gefeiert hat. Zeugenaussagen zufolge betrat der Unbekannte den Garten, warf eine Musikbox in einen Busch und schrie lauthals herum. Als der 28-Jährige versuchte, deeskalierend auf den Mann einzuwirken, ging dieser auf ihn los. Bei dem folgenden Sturz des 28-Jährigen schlug dieser derart mit dem Kopf auf dem Boden auf, dass er mehrere Minuten lang nicht ansprechbar und hinterher deutlich verwirrt war. Der Angreifer schlug im weiteren Verlauf noch mit der Faust gegen den Brustkorb eines anderen Mannes und entfernte sich dann in Richtung einer in der Nähe befindlichen Gärtnerei. Der Mann ist rund 30 bis 35 Jahre alt und etwa 180 bis 185 Zentimeter groß. Er hat kurze, blonde Haare und trug eine ärmellose rote Weste. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240.