Am Montagabend hat sich ein unbekannter Täter in der Dreifaltigkeitsbergstraße an einem geparkten Auto des Typs Dacia Logan zu schaffen gemacht und an diesem absichtlich den linken Seitenspiegel abgeschlagen. Der Dacia parkte zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr vor der Dreifaltigkeitsbergstraße 19, als es zu der Tat kam. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung oder dem derzeit noch unbekannten Täter nimmt die Polizei Spaichingen 07424 / 9318-0 entgegen.