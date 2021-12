Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ist an einem Auto entstanden, bei dem in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag die Heckscheibe eingeschlagen wurde.

Die Daimler C-Klasse war nach Polizeiangaben „Im Mühlöschle“ geparkt, als der bislang noch unbekannte Täter die Scheibe zerstörte. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Telefon 07551 / 80 40 erbeten.