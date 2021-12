Unbekannter schlägt 19-Jährigen ins Gesicht

Eine Prellung im Gesicht erlitt ein 19-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr durch die Schläge eines Unbekannten. Der junge Mann hielt sich zusammen mit seiner Freundin am ZOB auf, wo er von zwei ihm nicht bekannten Männern auf seine wohl zu laute Musik angesprochen wurde. Als die beiden sich recht aggressiv zeigten, verständigte der 19-Jährige die Polizei. Daraufhin schlug einer der Unbekannten ihm ins Gesicht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240.