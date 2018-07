Unbekannter schlägtim Bus 16-Jährigen

Im Bus von Ravensburg nach Bodnegg hat ein bislang noch unbekannter Mann am Mittwoch gegen 20.55 Uhr einen 16-Jährigen geschlagen. Kurz bevor der Mann an der Haltestelle in Gullen ausstieg, schlug er unverhofft mit mehreren Faustschlägen plötzlich auf den Jugendlichen ein und verletzte ihn dabei. Wie die Polizei mitteilt, ist der Junge schon während der Fahrt von dem ihm unbekannten Mann angesprochen und provoziert worden. Der Unbekannte ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlank, hat eine markante, dicke rechte Wange. Hinweise nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. (07529)97 15 60 entgegen.