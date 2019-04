Leutkirch (sz) - Mit einer unbekannten Waffe hat am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Unbekannter in ein Fenster des ersten Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses in der Holbeinstraße geschossen. Das teilt die Polizei mit.

Im ersten Glas des doppelt verglasten Fensters konnte ein Loch festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.