Unbekannter richtet hohen Schaden an

Am Wochenende ist in einem Garten in Hohenmemmingen eine Hütte verwüstet worden. Die Einbrecher machten zwar keine Beute, richteten aber hohen Sachschaden an.

Die Eigentümer des Gartens zwischen Memminger Wanne und Hohenmemmingen bemerkten den Einbruch am Dienstagnachmittag. In den fünf Tagen zuvor, so schilderten sie später der Polizei, muss ein Unbekannter auf dem Grundstück gewesen sein.

Mit Gewalt brach, so berichtet die Polizei, der Unbekannte die Gartenhütte auf und durchwühlte das Inventar. Zu Stehlen gab es wohl nichts. Trotzdem entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.