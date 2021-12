Unbekannter Mann beleidigt zwei Frauen in Weingarten rassistisch

Zwei Frauen mit ausländischen Wurzeln sind in einem Weingartener Einkaufsmarkt von einem unbekannten Mann rassistisch beleidigt worden. Nach dem Vorfall wird jetzt um Hinweise auf den Mann gebeten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Frauen am Freitag gegen 14.20 Uhr in dem Einkaufsmarkt in der Innenstadt waren, beleidigte der Mann sie laut Polizei offensichtlich grundlos mehrmals mit rassistischen Äußerungen.

Eine Kundin mischt sich ein

Eine weitere Kundin habe sich eingemischt, woraufhin der Mann fluchtartig den Markt verlassen habe. Er war der Pressemitteilung zufolge cirka 70 Jahre alt, etwa 175 groß und schlank, er hatte sehr schütteres graues Haar, war dunkel bekleidet und hatte einen dunklen Trolley dabei. Zeugen, die den Mann kennen, bittet die Polizei darum, sich beim Revier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666 zu melden.