Unbekannter legt Brand in der Lindensteige

Tettnang (sz) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in der Lindensteige in Tettnang an einer Wohnungstüre einen Brandbeschleuniger ausgeschüttet und die Flüssigkeit anschließend entzündet. Durch den Brand wurde sowohl die Türe als auch ein dahinter liegender Teppichboden in Mitleidenschaft gezogen. Ein heimkehrender Nachbar, der auf das glücklicherweise noch kleine Feuer aufmerksam wurde, weckte die in den Räumen schlafende Wohnungsinhaberin. Gemeinsam konnten die Flammen mit eigenen Mitteln gelöscht werden, heißt es im Polizeibericht.