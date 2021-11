Unbekannter klaut Autoanhänger vom Firmengelände

Ein Dieb hat in der Zeit zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen einen Autoanhänger von einem Firmengelände in der Tettnanger Straße in Walchesreute gestohlen.

Der zweiachsige Anhänger der Marke Endress mit Stuttgarter Zulassung stand laut Polizei hinter einem Rolltor auf Höhe der Einmündung in die Hopfenstraße, das nicht verschlossen war. Personen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 bei der Polizei zu melden.