Unbekannter greift 22-Jährigen an

Aalen (an) - Offenbar völlig grundlos hat ein Unbekannter einen jungen Mann am Aalener Bahnhof angegriffen. Am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr hielten sich zwei 22 und 17 Jahre alte Männer im Bereich des Aalener Bahnhofs auf. Völlig grundlos und offenbar auch ohne Vorgeschichte wurde der 22-Jährige von einem unbekannten Mann angegriffen und geschlagen. Dem 17-Jährigen gelang es, den Angreifer zurückzuhalten und weitere Angriffe zu verhindern. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung.