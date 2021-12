Einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro dürfte laut Polizeibericht ein Autofahrer am Dienstagabend durch einen Verkehrsunfall in der Ziegelstraße verursacht haben.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher, nachdem er durch ein Fahrmanöver einen am Straßenrand abgestellten Suzuki Swift touchiert hatte.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Telefon 0751/8033333 um Hinweise auf den Verursacher.