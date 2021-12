Unbekannter fährt Renault an und flüchtet

Wie jetzt erst bekannt wurde, hat am vergangenen Mittwoch zwischen 12 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße „Am-Angele-Hof“ in Isny ein bislang unbekannter Fahrer einen geparkten Renault Megane vorne links beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07562/976550 bei der Polizei zu melden.