Unbekannter fährt nach Unfall weiter

Eine 48-jährige Lindauerin ist am Montag um kurz nach 7 Uhr mit ihrem Auto auf der Schönauer Straße Richtung Aeschach unterwegs gewesen. Nach der Bahnunterführung, in der kurzen Geraden nach der Rechtskurve, kam derFrau ein anderes Auto entgegen. Offenbar fuhr dieses zu weit links, sodass die jeweiligen Außenspiegel der Fahrerseiten an den beiden Autos aneinandergerieten, heißt es im Polizeibericht. Der Außenspiegel am Auto der 48-Jährigen wurde dadurch abgerissen. Der entstandene Schaden liegt bei 250 Euro. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Lindauerin wartete noch eine Weile am Unfallort, ob der Verursacher nochmals zurückkehrt.

Bei dem Auto des Unfallflüchtigen soll es sich um einen roten VW Polo handeln. Die Farbe soll schon ausgebleicht sein.