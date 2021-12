Unbekannter fährt Fußgänger an und flieht

Leicht verletzt wurde ein 60 Jahre alter Fußgänger am Mittwoch kurz nach 18 Uhr in der Konrad-Huber-Straße in Weingarten.

Der Mann überquerte nach Polizeiangaben die Straße bei grüner Ampel am Fußgängerüberweg. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bog indes von der Bahnhofstraße nach links in die Konrad-Huber-Straße ein und übersah den 60-Jährigen. Dieser wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Der Unfallverursacher hielt mit seinem Pkw kurz an, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Der 60-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht.

Beamte der Verkehrspolizei ermitteln nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Sie bitten unter Telefon 0751 / 803 53 33 um Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher. Dieser war mit einem weißen Pkw mit grünem Schriftzug auf der Seite unterwegs. Zeugenaussagen zufolge soll sich zudem ein rotes Logo auf der Motorhaube befunden haben.