Unbekannter fährt auf und davon

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Ehlersstraße in Friedrichshafen auf das Auto einer 74-jährigen Frau aufgefahren, die am Kreisverkehr zur Flugplatzstraße verkehrsbedingt abbremsen musste. Nach der leichten Kollision, bei der laut Polizeibericht ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand, setzte der Unbekannte seine Fahrt unbehelligt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.