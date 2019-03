Unbekannter fährt Golf an und flüchtet

sz) - Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter vermutlich beim Rückwärtsausparken am Montag gegen 22 Uhr einen am Straßenrand in der Danziger Straße in Weingarten auf Höhe eines Fitnessstudios abgestellten VW Golf beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzen.