Unbekannter entsorgt Kanister mit Unkrautbekämpfungsmitteln im Wald

Zwei in gelbe Säcke verpackte Plastikkanister haben am Montagabend die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Frau hatte die Plastikkanister mit der Aufschrift „Glyfos“ und „Glyphogan“ in einem Wald beim Olsenweiher gefunden. Bei diesen Unkrautbekämpfungsmitteln handelt es sich laut Polizei um extrem umweltgefährdende Stoffe, die zur Entsorgung speziellen Betrieben zugeführt werden müssen. In beiden Kanistern befanden sich jedoch nur noch kleine Restmengen. Die Behältnisse wurden von Helfern der Feuerwehr Salem sowie dem Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen geborgen. Während den Bergungsmaßnahmen erlitt ein Polizeibeamter des Reviers Überlingen leichte Verletzungen, die im Helios-Spital in Überlingen ambulant behandelt wurden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0 75 51 / 80 40 um Hinweise dazu, wer die Kanister in dem Wald abgelegt hat. sz/Foto: pr