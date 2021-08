Unbekannter bricht Wohnungstür im Orionweg auf

Zeugen, denen am frühen Montag um kurz nach 3 Uhr Verdächtiges im Orionweg aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen (sz) - Ein Einbrecher ist am frühen Montagmorgen in eine Wohnung im Orionweg in Friedrichshafen eingestiegen. Laut Polizeibericht hebelte der Unbekannte die Tür auf und durchsuchte die Räume während der Abwesenheit der Bewohner nach Schmuck und Wertsachen.

Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt, an der Tür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und geht ersten Hinweisen auf den Täter nach.