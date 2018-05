Unbekannter bricht LKW-Auflieger in Hettingen auf

Ein Unbekannter öffnete in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam vier Sattelzug-Kühl-Auflieger, die in der Zufahrt zur Kläranlage abgestellt waren. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich in den Kühl-Aufbauten Tiefkühl- und Milchprodukte. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07571/1040 an.