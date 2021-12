Unbekannter bricht in Weingartener Büro ein

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Bürogebäude in der Argonnenstraße in Weingarten ist eingebrochen.

Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelangte der Unbekannte laut Polizeibericht in ein Büro und durchsuchte dasselbe nach Bargeld. Mit einer Beute von wenigen Hundert Euro verließ der Täter das Büro durch das Fenster wieder. Personen, denen in der Nacht eine verdächtige Person im Bereich des Bürokomplexes aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.