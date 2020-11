Unbekannter bricht BMW auf

Isny (sz) - Auf dem Parkplatz neben der Minigolfanlage in der Schlossstraße in Isny ist in der Zeit von Dienstag, 15 Uhr bis Mittwoch, 8.15 Uhr ein BMW aufgebrochen worden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, öffnete ein bislang UNbekannter eine Scheibe des FAhrzeugs gewaltsam und durchsuchte das Innere des Fahrzeugs nach Wertgegenständen, wobei er nicht fündig wurde. An dem Auto entstand jedoch Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562 / 976550 zu wenden.