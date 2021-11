Unbekannter bestiehlt Seniorin

Auf den Geldbeutel einer 86-jährigen Frau hatte es am vergangenen Freitag ein bislang unbekannter Täter abgesehen. Das Opfer war zwischen 16 und 17 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter in der Steinenberger Straße. Ihre Geldbörse trug die Seniorin in einer Umhängetasche. Während des Einkaufs machte sich der Täter an der Handtasche zu schaffen, entwendete den Geldbeutel und entkam unerkannt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Geldbörsen oder Wertgegenstände griffbereit mitzuführen, sodass auch Fremde mit wenig Aufwand daran gelangen können. Die Polizei empfiehlt: „Schließen Sie sicherheitshalber den Verschluss der Tasche und lassen Sie die Börse keinesfalls unbeobachtet im Einkaufswagen liegen.“