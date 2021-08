Unbekannter belästigt Frau in Dietenheim

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Übergriff auf ein Frau in Dietenheim. Die 32-Jährige ging, wie sie später der Polizei schilderte, Dienstagabend noch spazieren. Gegen 23 Uhr traf sie auf einen Mann, der sie zunächst nach dem Weg fragte. Sie zeigte ihm die Richtung und ging weiter in Richtung Regglisweiler. Hier folgte ihr der Mann und sprach sie erneut an.

Unterwegs bedrängte der Unbekannte die 32-Jährige und berührte sie unsittlich. Schließlich versuchte er, sie zu küssen. Die Frau setzte sich zur Wehr und konnte den Angreifer schließlich, nachdem er ihr durch Regglisweiler gefolgt war, am Ortsende los werden.

Am nächsten Morgen erstattete sie Anzeige bei der Kriminalpolizei. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht dazu auch Zeugen. Wie die Frau schilderte, stand zwischen Wangen und Regglisweiler ein Lastwagen auf der Landesstraße, der möglicherweise eine Panne hatte. Ein Mann hielt sich bei diesem Laster auf. In Regglisweiler standen an einem Zigarettenautomaten nahe dem Kloster zwei Personen. Der Mann am Lastwagen und diese zwei Personen könnten für die Ermittler wichtige Zeugen sein.

Die Frau beschrieb den Angreifer als etwa 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er gab sich als Inder aus und sprach nur gebrochen deutsch. Der Mann hat kurze, dunkle Haare und trug eine dunkle Kunstlederjacke, eine dunkle Hose und ein helles Oberteil, dazu helle Schuhe. Außerdem hatte er einen hellen Rucksack dabei. Wohin der Mann gegangen ist, konnte die Frau nicht sagen.