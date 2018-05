Ohne sich um den Schaden von 2500 Euro zu kümmern, hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 7.45 und 19 Uhr einfach das Weite gesucht, berichtete die Polizei. Der Schaden entstand auf dem EBZ-Firmenparkplatz in der Escher-Wyss-Straße in Ravensburg bei einem parkenden Audi TT Coupé. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 entgegen.