Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen in der Enzkofer Straße auf Höhe Gebäude Nummer 15 eine Hecke beschädigt. In einer leichten Linkskurze kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts ab und beschädigte eine Buchs-Hecke auf einer Länge von rund zehn Metern, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern.