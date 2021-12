Unbekannter baut Blitzer auseinander und stiehlt Raseraufnahmen

Die Geschwindigkeitsmessanlage in der Theodor-Heuss-Allee wird wohl für einige Zeit ausfallen. Ein Unbekannter hat in den letzten Tagen eine Tür der Anlage aufgebrochen und die Kamera mitgenommen. Hierbei riss er mehrere Kabel ab, weshalb auch ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden ist. Da auch das Speichermedium fehlt, dürften alle Aufnahmen ab Ende November verloren sein. Temposünder haben aber dennoch keine freie Fahrt. Die Polizei wird die Verkehrsüberwachung dort übernehmen.