Unbekannter Autofahrer prallt in Isny gegen Garagentor

Ein Garagentor des Stephanuswerks in der Maierhöfer Straße in Isny hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen kurz vor 11 Uhr angefahren und ist danach geflüchtet. Das teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte, der von einer Zeugin als älter und grauhaarig beschrieben wird, begutachtete den Schaden nach der Kollision, bevor er sich dazu entschloss, davonzufahren, ohne sich um den am Garagentor entstandenen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern.

Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 07562 / 97 65 50 um Hinweise.