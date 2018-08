Über das vergangene Wochenende ist wohl versucht worden, in die Schloss-Schule einzubrechen. Der oder die Täter rissen dabei einen zweiflügligen Holz-Rollladen auf und richteten einigen Schaden an. Der Einbruchsversuch wurde an dieser Stelle abgebrochen. Die Beschädigungen wurden am Montag bemerkt.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361 / 97960 entgegen.