Unbekannte werfen Pflanzkübel um

Sachbeschädigung in Oberreitnau: Unbekannte Täter haben am späten Montagabend im Zeitraum zwischen 23 und 0.17 Uhr in der Bodenseestraße bis in die Birkachstraße hinein mehrere Pflanzkübel umgeworfen und beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Pflanzkübel teilweise auf der Bordsteinkante beziehungsweise der Fahrbahn aufgefunden. Zudem wurde ein Holztisch auf einem geparkten Auto abgestellt, wodurch ein nicht unerheblicher Schaden am Autodach entstand. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, welche Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 9100 Kontakt aufzunehmen.