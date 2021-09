Aulendorf (sz) - Mit einem Leitpfosten haben bislang Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein Fenster am Schulgebäude in der Arnold-Janssen-Straße in Aulendorf eingeworfen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro, wie die Polizei mitteilt. Sie bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07584 / 92170.