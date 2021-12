Unbekannte verwüsten Turn- und Festhalle in Ailingen

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in der Turn- und Festhalle Ailingen mehrere Schränke durchwühlt und unter anderem eine Vielzahl Schlüssel gestohlen. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden an der Halle ist, klärt derzeit das Bürgermeisteramt. Wegen zurückgelassener Alkoholfalschen auf dem angrenzenden Schulhof steht laut Polizeibericht der Verdacht im Raum, dass eine Gruppe in der Nacht dort eine Party gefeiert hat und im Anschluss in die Halle eingedrungen ist. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen, denen am Montagabend Personengruppen im Bereich des Schulzentrums Ailingen aufgefallen sind oder die sonst Hinweise geben können, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.